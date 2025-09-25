Определилась сетка Six Kings Slam, где сыграют Джокович, Алькарас и Синнер

Стала известна сетка выставочного турнира Six Kings Slam, который пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 16 по 18 октября.

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас и 24-кратный чемпион мэйджоров Новак Джокович из Сербии начнут турнир со стадии полуфинала.

В четвертьфиналах американец Тейлор Фриц встретится с немцем Александром Зверевым, итальянец Янник Синнер сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Победитель первого четвертьфинала выйдет на Алькараса, второго — на Джоковича. После этого пройдут два матча — за третье место и финал.

В 2024 году победу на Six Kings Slam одержал Янник Синнер, за что получил $ 6 млн. Каждый теннисист заработает $ 1 млн за участие на турнире.