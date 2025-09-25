Скидки
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-500 в Пекине, 2025 год: результаты игрового дня 25 сентября

Турнир ATP-500 в Пекине, 2025 год: результаты игрового дня 25 сентября
Комментарии

В четверг, 25 сентября, в Пекине (Китай) стартовал турнир категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей первого игрового дня.

Теннис. Турнир ATP-500, Пекин. Первый круг. Результаты 25 сентября:

  • Александр Мюллер (Франция) — Карен Хачанов (Россия) — 4:6, 7:6, 6:4;
  • Бенжамен Бонзи (Франция) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 6:7, 3:6;
  • Теренс Атман (Франция) — Чжан Чжичжэнь (Китай) — 6:4, 6:2;
  • Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Камило Уго Карабельи (Аргентина) — 6:1, 6:3;
  • Янник Синнер (Италия) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:2, 6:2.

Турнир в Пекине проходит с 25 сентября по 1 октября. Призовой фонд соревнований составляет $ 4 016 050.

