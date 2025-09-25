Алькарас — о падении: стараюсь сохранять настрой воина в каждом матче

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался об инциденте с повреждением ноги после выхода во второй круг на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония). Он обыграл аргентинца Себастьяна Баэса со счётом 6:4, 6:2.
Во время одного из розыгрышей в начале первого сета Алькарас упал на корт от боли и держался за голеностоп.
«Первые пять минут после этого я вообще ничего не мог сделать. Я переживал, что не смогу доиграть встречу, но пришёл физиотерапевт и провёл несколько тестов. Хорошо, что я смог дойти до скамейки, и это придало мне уверенности, что я смогу играть. Я стараюсь сохранять настрой воина в каждом матче, во всех аспектах», — приводит слова Алькараса пресс-служба ATP.
