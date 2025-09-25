«С первого взгляда». Оже-Альяссим рассказал трогательную историю любви со своей женой

13-я ракетка мира 25-летний канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился историей любви со своей возлюбленной Ниной Гайби. 20 сентября пара поженилась.

«Когда я не мог избавиться от мыслей о ней, почувствовал непреодолимое желание встретиться с ней перед тем, как уехать из города, сделать это без сожалений. Я решил написать ей и спросить, не могли бы мы поужинать вместе во время турнира, и был очень рад, когда она согласилась.

Как бы банально это ни звучало, это была настоящая любовь с первого взгляда. Через два часа я сказал ей, что это начало долгого и прекрасного совместного будущего, а через несколько дней мы оба поняли, что хотим пожениться. Думаю, это довольно точно описывает наши отношения: ни капли сомнения, мгновенное чувство комфорта, юная и невинная честность и любовь, которая не переставала расти с того момента, как мы впервые увидели друг друга», — приводит слова Оже-Альяссима Vogue.