Китаянка Юань Юэ обыграла Юлию Путинцеву в первом круге турнира в Пекине
Китайская теннисистка Юань Юэ (104-я ракетка мира) одержала победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (62-е место в рейтинге) в матче первого круга открытого чемпионата Китая. Встреча завершилась со счётом 2:0 (6:3, 6:3) и продлилась 1 час 20 минут.
Пекин (ж). 1-й круг
25 сентября 2025, четверг. 15:55 МСК
Юань Юэ
Ю. Юэ
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Во время матча Юэ выполнила четыре подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки, а также реализовала три брейк-пойнта из трёх. Юлия Путинцева не подала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из шести.
Во втором круге китаянка Юань Юэ сразится со второй ракеткой мира представительницей Польши Игой Швёнтек.
