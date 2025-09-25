Скидки
Китаянка Юань Юэ обыграла Юлию Путинцеву в первом круге турнира в Пекине

Комментарии

Китайская теннисистка Юань Юэ (104-я ракетка мира) одержала победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (62-е место в рейтинге) в матче первого круга открытого чемпионата Китая. Встреча завершилась со счётом 2:0 (6:3, 6:3) и продлилась 1 час 20 минут.

Пекин (ж). 1-й круг
25 сентября 2025, четверг. 15:55 МСК
Юань Юэ
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Во время матча Юэ выполнила четыре подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки, а также реализовала три брейк-пойнта из трёх. Юлия Путинцева не подала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из шести.

Во втором круге китаянка Юань Юэ сразится со второй ракеткой мира представительницей Польши Игой Швёнтек.

