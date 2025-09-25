Китаянка Юань Юэ обыграла Юлию Путинцеву в первом круге турнира в Пекине

Китайская теннисистка Юань Юэ (104-я ракетка мира) одержала победу над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (62-е место в рейтинге) в матче первого круга открытого чемпионата Китая. Встреча завершилась со счётом 2:0 (6:3, 6:3) и продлилась 1 час 20 минут.

Во время матча Юэ выполнила четыре подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки, а также реализовала три брейк-пойнта из трёх. Юлия Путинцева не подала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из шести.

Во втором круге китаянка Юань Юэ сразится со второй ракеткой мира представительницей Польши Игой Швёнтек.