Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер обошёл Карлоса Алькараса по числу побед в матчах ATP над чемпионами «Шлемов»

Янник Синнер обошёл Карлоса Алькараса по числу побед в матчах ATP над чемпионами «Шлемов»
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал свою 24-ю победу над чемпионом мэйджора на турнирах уровня ATP.

Это произошло в первом круге турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). Синнер (1) со счётом 6:2, 6:2 разгромил чемпиона US Open – 2014 36-летнего хорвата Марина Чилича.

Пекин (м). 1-й круг
25 сентября 2025, четверг. 14:15 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Марин Чилич
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич

Синнер этой победой лишил первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса статуса лидера по количеству выигранных матчей ATP с чемпионами «Шлемов» среди всех игроков с начала сезона-2020, сообщает Opta Ace. У Алькараса сейчас их 23.

Отметим, что в Пекине у Синнера есть возможность улучшить свой показатель по победам над чемпионами ТБШ. На турнире сыграет чемпион US Open — 2021 россиянин Даниил Медведев. Однако Синнер может с ним встретиться только в финале.

Материалы по теме
Хачанов может выйти на Синнера в 1/4 финала Пекина. А сколько матчей выиграет Медведев?
Хачанов может выйти на Синнера в 1/4 финала Пекина. А сколько матчей выиграет Медведев?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android