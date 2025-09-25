Янник Синнер обошёл Карлоса Алькараса по числу побед в матчах ATP над чемпионами «Шлемов»

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал свою 24-ю победу над чемпионом мэйджора на турнирах уровня ATP.
Это произошло в первом круге турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). Синнер (1) со счётом 6:2, 6:2 разгромил чемпиона US Open – 2014 36-летнего хорвата Марина Чилича.
Синнер этой победой лишил первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса статуса лидера по количеству выигранных матчей ATP с чемпионами «Шлемов» среди всех игроков с начала сезона-2020, сообщает Opta Ace. У Алькараса сейчас их 23.
Отметим, что в Пекине у Синнера есть возможность улучшить свой показатель по победам над чемпионами ТБШ. На турнире сыграет чемпион US Open — 2021 россиянин Даниил Медведев. Однако Синнер может с ним встретиться только в финале.
- 25 сентября 2025
