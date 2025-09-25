Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: результаты игрового дня 25 сентября

В четверг, 25 сентября, в Пекине (Китай) прошёл второй день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей второго игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин, первый круг. Результаты на 25 сентября:

Энн Ли (США) — Камила Осорио (Колумбия) — 5:7, 7:6, 5:7;

Айла Томлянович (Австралия) — Юлия Стародубцева (Украина) — 7:6, 6:2;

Зейнеп Сёнмез (Турция) — Сыцзя Вэй (Китай) — 6:2, 6:0;

Ханьюй Го (Китай) — Ван Сиюй (Китай) — 5:7, 1:6;

Ребекка Шрамкова (Словакия) — Елена-Габриэла Русе (Румыния) — 2:6, 2:6;

Александра Саснович (Беларусь) — Джаниче Чен (Индонезия) — 6:7, 7:5, 6:1;

Катержина Синякова (Чехия) — Анастасия Потапова (Россия) — 3:6, 4:6;

Магдалена Френх (Польша) — Элла Зайдель (Германия) — 5:7, 4:6;

Моюка Утидзима (Япония) — Чжу Линь (Китай) — 1:6, 3:6;

Сонай Картал (Великобритания) — Алисия Паркс (США) — 6:3, 6:2;

Донна Векич (Хорватия) — Кристина Букша (Испания) — 2:6, 4:6;

Виктория Хименес-Касинцева (Румыния) — Майя Джойнт (Австралия) — 3:6, 2:6;

Лоис Буассон (Франция) — Далма Галфи (Венгрия) — 7:6, 5:7, 6:2;

Джессика Бузас Манейро (Испания) — Жаклин Кристиан (Румыния) — 6:4, 6:0;

Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Эмилиана Аранго (Колумбия) — 3:6, 3:6;

Юань Юэ (Китай) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:3, 6:3.