«Много думаю о подаче». Синнер прокомментировал уверенную победу над Чиличем в Пекине

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал успешный старт на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай).

В матче первого круга Синнер (1) со счётом 6:2, 6:2 разгромил чемпиона US Open – 2014 36-летнего хорвата Марина Чилича.

«В первых кругах вы пытаетесь играть предельно сосредоточенно, вы должны найти свой ритм и темп с оглядкой на особенности корта. Я старался как можно лучше подготовиться, приехал сюда заранее, чтобы привыкнуть к условиям.

Рад, что смог показать такое выступление против Чилича – первоклассного игрока. Много думаю о подаче прямо сейчас, иногда я немного медлителен, но надеюсь, что она станет более автоматизированной. Я стараюсь хорошо комбинировать удары и переключаться, но все так делают. Рад, что могу работать и что у меня отличная команда, мы продолжаем бороться», — сказал Синнер в интервью на корте.