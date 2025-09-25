Скидки
Теннис

«Много думаю о подаче». Синнер прокомментировал уверенную победу над Чиличем в Пекине

«Много думаю о подаче». Синнер прокомментировал уверенную победу над Чиличем в Пекине
Аудио-версия:


Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал успешный старт на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай).

В матче первого круга Синнер (1) со счётом 6:2, 6:2 разгромил чемпиона US Open – 2014 36-летнего хорвата Марина Чилича.

Пекин (м). 1-й круг
25 сентября 2025, четверг. 14:15 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Марин Чилич
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич

«В первых кругах вы пытаетесь играть предельно сосредоточенно, вы должны найти свой ритм и темп с оглядкой на особенности корта. Я старался как можно лучше подготовиться, приехал сюда заранее, чтобы привыкнуть к условиям.

Рад, что смог показать такое выступление против Чилича – первоклассного игрока. Много думаю о подаче прямо сейчас, иногда я немного медлителен, но надеюсь, что она станет более автоматизированной. Я стараюсь хорошо комбинировать удары и переключаться, но все так делают. Рад, что могу работать и что у меня отличная команда, мы продолжаем бороться», — сказал Синнер в интервью на корте.

