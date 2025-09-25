Скидки
Главная Теннис Новости

Янник Синнер ответил на вопрос, планирует ли помочь Италии в финале Кубка Дэвиса — 2025

Янник Синнер ответил на вопрос, планирует ли помочь Италии в финале Кубка Дэвиса — 2025
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил, планирует ли принять участие в финале Кубка Дэвиса – 2025. Сборная Италии является действующим чемпионом турнира, Синнер внёс значительный вклад в успех команды.

«Честно говоря, мне ещё предстоит принять решение насчёт Кубка Дэвиса, я сейчас об этом не думаю. Посмотрим», — приводит слова Синнера Spazio Tennis со ссылкой на послематчевую пресс-конференцию на турнире ATP-500 в Пекине.

Финальный этап Кубка Дэвиса пройдёт с 18 по 23 ноября в Болонье (Италия). В четвертьфинале итальянцы сыграют с Австрией.

Комментарии
