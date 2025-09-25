Синнер: всё, что могу сказать — я очень доволен сезоном. Рейтинг приходит и уходит

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о потере первого места в рейтинге ATP после поражения от Карлоса Алькараса на US Open – 2025.

– Впервые за более чем 60 недель первую строчку рейтинга занимает Карлос Алькарас. Снимает ли это с него часть давления? После того как в этом году вы разделили между собой титулы на турнирах «Большого шлема», станут ли Итоговый турнир ATP и оставшиеся соревнования этого сезона теми, которые определят, кто станет лучшим в 2025 году?

– Нет, не думаю, что давление ушло или, наоборот, усилилось. Сезон прошёл так, как прошёл: да, мы разделили титулы на турнирах «Большого шлема», но у нас всё равно были два очень разных сезона.

Я очень, очень доволен сезоном, который провёл или провожу – с моей стороны то, что я сделал, было выдающимся. Однако и Карлос тоже выиграл в этом году много титулов. Да, он заслуживает того, чтобы там быть. Всё просто: он провёл больше турниров и сыграл там очень, очень хорошо. Если он выигрывал или показывал отличные результаты, он заслуживает быть [первой ракеткой мира].

Что случится в Турине, то случится. Кубок Дэвиса – это другое, потому что там ты играешь не за себя, а за всю страну, и это ещё один, другой вид давления. Сезон ещё не закончился. У нас ещё есть этот турнир, есть «Мастерс» в Шанхае, очень крупный, в Париже, тоже очень крупный. Потом – Турин, Кубок Дэвиса. Очевидно, самые важные турниры, «Шлемы», уже позади, и мы их разделили.

Всё, что могу сказать – я очень доволен сезоном, который провёл. Рейтинг приходит и уходит, так что посмотрим, — приводит слова Синнера Punto de Break со ссылкой на послематчевую пресс-конференцию на турнире ATP-500 в Пекине.