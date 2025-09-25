Скидки
Янник Синнер: процент точности подачи очень важен для моей карьеры

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер признался, что он вместе с командой усиленно работает над совершенствованием подачи.

«Процент точности подачи очень важен для моей карьеры. Я много думаю о технической стороне, а также о направлениях и вариациях. Нормально, что средняя скорость иногда падает, но процент точности должен быть высоким. Моя подача — наша цель. Сейчас я пытаюсь автоматизировать свои движения и всё, о чём мне нужно думать. Мы усердно работаем над этим», — приводит слова Синнера Spazio Tennis со ссылкой на послематчевую пресс-конференцию на турнире ATP-500 в Пекине.

