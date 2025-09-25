Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: расписание игрового дня 26 сентября

В пятницу, 26 сентября, в Пекине (Китай) продолжится турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей третьего игрового дня.

Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин. Второй круг. Расписание на 26 сентября (время — московское):