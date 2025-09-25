Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: расписание игрового дня 26 сентября
В пятницу, 26 сентября, в Пекине (Китай) продолжится турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей третьего игрового дня.
Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин. Второй круг. Расписание на 26 сентября (время — московское):
- 5:00. Камилла Рахимова (Россия) — Кори Гауфф (США);
- 5:00. Лейла Фернандес (Канада) — Мария Саккари (Греция);
- 5:00. Полина Кудерметова (Россия) — София Кенин (США);
- 6:30. Ева Лис (Германия) — Ива Йович (США);
- 6:30. Мари Боузкова (Чехия) — Магда Линетт (Польша);
- 7:00. Елена Рыбакина (Казахстан) — Кэти Макнелли (США);
- 7:00. Камила Осорио (Колумбия) — Анна Калинская (Россия);
- 7:00. Наоми Осака (Япония) — Александра Саснович (Беларусь);
- 7:00. Джессика Бузас Майнеро (Испания) — Даяна Ястремская (Украина);
- 8:00. Антония Ружич (Хорватия) — Паула Бадоса (Испания);
- 8:00. Вероника Кудерметова (Россия) — Анна Бондарь (Венгрия);
- 8:30. Жасмин Паолини (Италия) — Анастасия Севастова (Латвия);
- 9:30. Элисе Мертенс (Бельгия) — Маккартни Кесслер (США);
- 9:30. Присцилла Хон (Австралия) — Елена Остапенко (Латвия);
- 9:30. Барбара Крейчикова (Чехия) — Екатерина Александрова (Россия);
- 10:00. Кэти Бултер (Великобритания) — Аманда Анисимова (США);
- 11:00. Каролина Мухова (Чехия) — Сорана Кырстя (Румыния);
- 11:00. Белинда Бенчич (Швейцария) — Кэти Волынец (США);
- 13:00. Ван Синьюй (Китай) — Чжан Шуай (Китай)
