Синнер — о 36-летнем Чиличе: играть против Марина всегда сложно

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе в матче с чемпионом US Open – 2014 36-летним хорватом Марином Чиличем в первом круге турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай).

«Играть против Марина всегда сложно, потому что он долгое время находится на пике своей формы. Мы тренировались вместе в Нью-Йорке, я испытываю к нему большое уважение.

Мне удалось сделать брейк довольно рано, что придало уверенности на весь поединок. Я очень, очень доволен своим выступлением. С нетерпением ждал возможности снова сыграть официальный матч, мы очень много работали, чтобы вернуться сюда. Я скучал по соревнованиям. Ты всегда нервничаешь и сомневаешься, это нормально, так происходит каждый день, но я также был рад вернуться. Сейчас я чувствую себя отлично и физически, и морально, что самое главное. И тело, и разум сегодня были в отличной форме», — приводит слова Синнера Punto de Break со ссылкой на послематчевую пресс-конференцию.