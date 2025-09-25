«Отлично провела день». Анна Калинская показала солнечные снимки из Пекина

29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская опубликовала в социальных сетях фото с мероприятия своего спонсора Nike в Пекине (Китай).

«Отлично провела день вместе с Nike. Just do it на кортах Пекина», — подписала Калинская, добавив эмодзи «смех» и «всем мир».

Фото: Из личного архива Анны Калинской

В Пекине с 24 сентября стартовал турнира категории WTA-1000. Калинская, посеянная под 28-м номером, начнёт борьбу со второго круга, где сразится с 83-й ракеткой мира из Колумбии Камилой Осорио.

Также в столице Китая Калинская сыграет в парном разряде вместе с румынкой Сораной Кырстей. На старте соревнований Анна и Сорана сразятся с парой Тимя Бабош (Венгрия)/Луиза Стефани (Бразилия) (7).