«Двн подруги, одна цель, 0 ограничений!» Серена Уильямс опубликовала фото с Ким Кардашьян

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс опубликовала в социальных сетях совместное фото со знаменитой американской предпринимательницей и звездой реалити-шоу Ким Кардашьян.

«Две подруги, одна цель, 0 ограничений!» — подписала фото Серена.

Ранее была выпущена совместная коллекция Nike и бренда одежды Кардашьян Skims. Серена приняла участие в рекламной кампании коллекции Bodies at Work. Помимо Серены, в ней отметились такие известные спортсменки, как гимнастка Джордан Чайлз, сноубордистка Хлоя Ким, гольфистка Нелли Корда, легкоатлетка Ша'Карри Ричардсон и другие. Как заявила президент Nike Эми Монтань, цель партнёрства — переосмыслить рынок женской спортивной одежды.