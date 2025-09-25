Скидки
Теннис

Беременная Анна Курникова была замечена на прогулке с сыном в Майами

Беременная Анна Курникова была замечена на прогулке с сыном в Майами
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира в парном разряде российская теннисистка Анна Курникова была замечена на прогулке в Майами (США), спортсменка перестала скрывать, что беременна.

Папарацци запечатлели Курникову на выходе из продуктового магазина вместе с сыном Николасом. Анна была одета в повседневный образ (лосины и кофта в чёрном цвете), однако живот выдающаяся спортсменка скрывать не стала.

Отметим, что ещё в конце августа издание Hola! писало о беременности Курниковой, ссылаясь на источник, близкий к семье. По его информации, ребёнок должен появиться на свет в конце 2025 года.

Курникова замужем за популярным испанским певцом Энрике Иглесиасом. У пары есть трое детей — двойняшки: сын Николас и дочь Люси (родились 16 декабря 2017 года), а также дочь Мэри (родилась 30 января 2020 года).

