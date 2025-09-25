Скидки
Алькарас в декабре проведёт выставочный матч с Фонсекой. Там же сыграет Радукану

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас проведёт выставочный матч в Майами (США) с 42-м номером мирового рейтинга представителем Бразилии Жоао Фонсекой. Он состоится 8 декабря.

Также в рамках выставочного соревнования Miami Invitational сразятся чемпионка US Open – 2021, 32-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану и двукратная финалистка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американка Аманда Анисимова.

Ранее Алькарас и Фонсека принимали участие в Кубке Лэйвера — 2025. Победу в выставочном турнире одержала команда бразильца — сборная мира.

