Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас — о падении в Токио: ощущения от голеностопа были вообще не лучшими, я переживал

Алькарас — о падении в Токио: ощущения от голеностопа были вообще не лучшими, я переживал
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас считает, что ему удалось избежать серьёзной травмы после падения в поединке первого круга на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония).

Во время одного из розыгрышей в начале первого сета победного матча (6:4, 6:2) с Себастьяном Баэсом Алькарас упал на корт от боли и держался за голеностоп.

Токио (м). 1-й круг
25 сентября 2025, четверг. 12:20 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Себастьян Баэс
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс

«Мне кажется, это была неудачная случайность. Всё было хорошо, я хотел побежать за укороченным, и вдруг всё случилось. Я бы сказал, что мне повезло, что я побежал вперёд, поэтому она не так сильно провернулась. Я переживал в первые минуты, потому что ощущения от голеностопа были вообще не лучшими. Но потом я стал чувствовать себя немного лучше. Я смог дойти до скамейки. Для меня это было облегчением. Сейчас я чувствую себя так же, и для меня это замечательно – потому что после матча организм остыл, однако всё не стало хуже. Это хороший знак», – сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.

Материалы по теме
«Я испугался, не стану врать». Алькарас в Токио чудом избежал травмы и вышел во 2-й круг
Фото
«Я испугался, не стану врать». Алькарас в Токио чудом избежал травмы и вышел во 2-й круг
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android