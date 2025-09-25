Алькарас — о падении в Токио: ощущения от голеностопа были вообще не лучшими, я переживал

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас считает, что ему удалось избежать серьёзной травмы после падения в поединке первого круга на турнире категории ATP-500 в Токио (Япония).

Во время одного из розыгрышей в начале первого сета победного матча (6:4, 6:2) с Себастьяном Баэсом Алькарас упал на корт от боли и держался за голеностоп.

«Мне кажется, это была неудачная случайность. Всё было хорошо, я хотел побежать за укороченным, и вдруг всё случилось. Я бы сказал, что мне повезло, что я побежал вперёд, поэтому она не так сильно провернулась. Я переживал в первые минуты, потому что ощущения от голеностопа были вообще не лучшими. Но потом я стал чувствовать себя немного лучше. Я смог дойти до скамейки. Для меня это было облегчением. Сейчас я чувствую себя так же, и для меня это замечательно – потому что после матча организм остыл, однако всё не стало хуже. Это хороший знак», – сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.