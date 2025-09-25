Турнир ATP-500 в Токио, 2025 год: расписание матчей 26 сентября

26 сентября в Токио (Япония) пройдёт третий игровой день турнира категории ATP-500, посев которого возглавил испанец Карлос Алькарас. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир ATP-500, Токио, второй круг. Расписание на 26 сентября (время — московское)

5:00. Александар Вукич (Австралия, Q) – Даниэль Альтмайер (Германия).

6:30. Со Симабукуро (Япония, Q) – Себастьян Корда (США).

10:00. Нуну Боржеш (Португалия) – Тейлор Фриц (США).

11:30. Каспер Рууд (Норвегия, 4) – Маттео Берреттини (Италия).

Действующим чемпионом турнира в Токио является 23-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис.