Турнир ATP-500 в Пекине, 2025 год: расписание матчей 26 сентября

26 сентября в Пекине (Китай) пройдёт второй игровой день турнира категории ATP-500, посев которого возглавил итальянец Янник Синнер. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
Теннис. Турнир ATP-500, Пекин, первый круг. Расписание на 26 сентября (время — московское)
5:00. Андрей Рублёв (Россия, 6) – Флавио Коболли (Италия).
5:00. Миомир Кецманович (Сербия) – Якуб Меншик (Чехия, 7).
5:00. Давид Гоффен (Бельгия, Q) – Артур Риндеркнеш (Франция, LL).
6:30. Лёнер Тьен (США) – Франсиско Серундоло (Аргентина).
6:30. Цзюнчэн Шан (Китай, WC) – Артур Казо (Франция, Q).
7:00. Алекс де Минор (Австралия, 3) – Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC).
8:00. Корентен Муте (Франция) – Таллон Грикспор (Нидерланды).
8:00. Адриан Маннарино (Франция, Q) – Александр Бублик (Казахстан).
8:30. Даниил Медведев (Россия, 8) – Кэмерон Норри (Великобритания).
11:30. Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – Лоренцо Музетти (Италия, 4).
14:30. Лоренцо Сонего (Италия) – Александр Зверев (Германия, 2).