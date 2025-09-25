Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир ATP-500 в Пекине, 2025 год: расписание матчей 26 сентября

26 сентября в Пекине (Китай) пройдёт второй игровой день турнира категории ATP-500, посев которого возглавил итальянец Янник Синнер. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир ATP-500, Пекин, первый круг. Расписание на 26 сентября (время — московское)

5:00. Андрей Рублёв (Россия, 6) – Флавио Коболли (Италия).

5:00. Миомир Кецманович (Сербия) – Якуб Меншик (Чехия, 7).

5:00. Давид Гоффен (Бельгия, Q) – Артур Риндеркнеш (Франция, LL).

6:30. Лёнер Тьен (США) – Франсиско Серундоло (Аргентина).

6:30. Цзюнчэн Шан (Китай, WC) – Артур Казо (Франция, Q).

7:00. Алекс де Минор (Австралия, 3) – Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC).

8:00. Корентен Муте (Франция) – Таллон Грикспор (Нидерланды).

8:00. Адриан Маннарино (Франция, Q) – Александр Бублик (Казахстан).

8:30. Даниил Медведев (Россия, 8) – Кэмерон Норри (Великобритания).

11:30. Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – Лоренцо Музетти (Италия, 4).

14:30. Лоренцо Сонего (Италия) – Александр Зверев (Германия, 2).