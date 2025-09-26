Арина Соболенко представила новые кроссовки Nike Shox Z

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла участие в рекламной кампании новой модели кроссовок от Nike. Компания выпустила новый силуэт в легендарной линейке Shox – Shox Z.

Фото: Nike

Фото: Nike

Фото: Nike

Фото: Nike

Фото: Nike

«Мы хотели создать новый образ, который можно будет носить на вечеринки и прогулки по городу. Он поможет спортсменам чувствовать себя более комфортно и выразительно», — заявил ведущий дизайнер Карлос Эскобар.

Новые кроссовки уже доступны в магазинах Nike в Китае, в Европе релиз ожидается осенью.

Соболенко планирует вернуться в тур после победы на US Open – 2025 на «тысячнике» в Ухане, который пройдёт с 6 по 12 октября.