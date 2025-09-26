Андрей Рублёв — Флавио Коболли: текстовая онлайн-трансляция матча на турнире ATP в Пекине

Сегодня, 26 сентября, олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сразится с 25-й ракеткой мира из Италии Флавио Коболли в первом круге хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). Встреча игроков поставлена первым запуском на корте Лотус и начнётся чуть позднее 6:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Флавио Коболли в первом круге турнира в Пекине.

Счёт личных встреч Рублёва и Коболли — 1-0 в пользу итальянца. Флавио уверенно обыграл Рублёва на грунтовом покрытии, в финале турнира в Гамбурге со счётом 6:2, 6:4.