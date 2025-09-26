Андрей Рублёв — Флавио Коболли: текстовая онлайн-трансляция матча на турнире ATP в Пекине
Поделиться
Сегодня, 26 сентября, олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сразится с 25-й ракеткой мира из Италии Флавио Коболли в первом круге хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). Встреча игроков поставлена первым запуском на корте Лотус и начнётся чуть позднее 6:00 мск.
Пекин (м). 1-й круг
26 сентября 2025, пятница. 05:00 МСК
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Флавио Коболли
Ф. Коболли
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Флавио Коболли в первом круге турнира в Пекине.
Счёт личных встреч Рублёва и Коболли — 1-0 в пользу итальянца. Флавио уверенно обыграл Рублёва на грунтовом покрытии, в финале турнира в Гамбурге со счётом 6:2, 6:4.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 сентября 2025
-
00:29
-
00:01
- 25 сентября 2025
-
23:42
-
23:28
-
23:12
-
23:01
-
22:10
-
22:07
-
21:34
-
21:16
-
20:27
-
19:53
-
19:18
-
19:02
-
18:49
-
18:29
-
18:20
-
17:54
-
16:40
-
16:17
-
16:00
-
15:47
-
15:34
-
15:14
-
15:05
-
14:39
-
14:21
-
14:14
-
13:51
-
13:40
-
13:17
-
13:04
-
12:59
-
12:49
-
12:04