Теннис

Даниил Медведев — Кэмерон Норри: текстовая онлайн-трансляция матча в 1-м круге Пекина

Даниил Медведев — Кэмерон Норри: текстовая онлайн-трансляция матча в 1-м круге Пекина
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 сентября, чемпион US Open – 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сразится с 34-й ракеткой мира из Великобритании Кэмероном Норри в первом круге хардового турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). Данный матч поставлен третьим запуском на корте Даймонд (центральном) и начнётся приблизительно в 8:30 мск.

Пекин (м). 1-й круг
26 сентября 2025, пятница. 09:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Кэмерон Норри в первом круге турнира в Пекине.

Медведев ведёт 4-1 по личным встречам (3-0 на харде), но последний матч остался за Норри — 7:5, 6:3, 4:6, 1:6, 7:5 в первом круге «Ролан Гаррос». Перед этим Даниил обыграл британца на грунтовом «Мастерсе» в Риме (6:4, 6:2) — оба поединка состоялись в нынешнем году. На харде же россиянин побеждал британца в 2019-м, 2022-м и 2024-м.

Календарь турнира ATP-500 в Пекине (2025)
Сетка турнира ATP-500 в Пекине (2025)
