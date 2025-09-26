Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вылетели из парного турнира в Пекине в 1-м круге
Российская пара Мирра Андреева/Диана Шнайдер (пятый посев) вылетели из турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В первом круге Мирра и Диана проиграли дуэту Тереза Михаликова (Словения)/Оливия Николлс (Великобритания) со счётом 1:6, 5:7.
Пекин — парный разряд (ж). 1-й круг
26 сентября 2025, пятница. 06:10 МСК
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Тереза Михаликова
Оливия Николлс
Т. Михаликова О. Николлс
Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время российские теннисистки выполнили четыре подачи навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из четырёх. На счету соперниц один эйс, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из девяти.
За выход в третий круг турнира в Пекине Тереза Михаликова и Оливия Николлс поспорят с победительницами матча между американками Софья Кенин/Маккартни Кесслер и Улрикке Эйкери (Норвегия)/ Джулиана Олмос (Мексика).
