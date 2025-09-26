Скидки
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева/Диана Шнайдер — Тереза Михаликова/Оливия Николл, результат матча 26 сентября 2025, счет 1:2, 1-й круг ATP 500 Пекин

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вылетели из парного турнира в Пекине в 1-м круге
Комментарии

Российская пара Мирра Андреева/Диана Шнайдер (пятый посев) вылетели из турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В первом круге Мирра и Диана проиграли дуэту Тереза Михаликова (Словения)/Оливия Николлс (Великобритания) со счётом 1:6, 5:7.

Пекин — парный разряд (ж). 1-й круг
26 сентября 2025, пятница. 06:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5
6 		7
         
Тереза Михаликова
Словакия
Тереза Михаликова
Оливия Николлс
Великобритания
Оливия Николлс
Т. Михаликова О. Николлс

Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время российские теннисистки выполнили четыре подачи навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из четырёх. На счету соперниц один эйс, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из девяти.

За выход в третий круг турнира в Пекине Тереза Михаликова и Оливия Николлс поспорят с победительницами матча между американками Софья Кенин/Маккартни Кесслер и Улрикке Эйкери (Норвегия)/ Джулиана Олмос (Мексика).

Календарь женского парного турнира в Пекине
Сетка женского парного турнира в Пекине
Мирра Андреева назвала свои цели на корте
