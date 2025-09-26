Андрей Рублёв проиграл Флавио Коболли в первом круге турнира в Пекине
Поделиться
14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вылетел из турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В первом круге он проиграл Флавио Коболли из Италии (25-й номер рейтинга) со счётом 6:7, 3:6.
Пекин (м). 1-й круг
26 сентября 2025, пятница. 06:10 МСК
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Матч продолжался 1 час 52 минуты. За это время Рублёв выполнил четыре подачи навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету Коболли пять эйсов, пять двойных ошибок и два заработанный брейк-пойнта из 11 возможных.
За выход в четвертьфинал турнира в Пекине итальянский теннисист поспорит с победителем пары американца Лёнера Тьена и аргентинца Франсиско Серундоло.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 сентября 2025
-
08:07
-
08:03
-
07:53
-
07:35
-
07:32
-
07:30
-
05:00
-
00:29
-
00:01
- 25 сентября 2025
-
23:42
-
23:28
-
23:12
-
23:01
-
22:10
-
22:07
-
21:34
-
21:16
-
20:27
-
19:53
-
19:18
-
19:02
-
18:49
-
18:29
-
18:20
-
17:54
-
16:40
-
16:17
-
16:00
-
15:47
-
15:34
-
15:14
-
15:05
-
14:39
-
14:21
-
14:14