Андрей Рублёв проиграл Флавио Коболли в первом круге турнира в Пекине

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вылетел из турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В первом круге он проиграл Флавио Коболли из Италии (25-й номер рейтинга) со счётом 6:7, 3:6.

Матч продолжался 1 час 52 минуты. За это время Рублёв выполнил четыре подачи навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету Коболли пять эйсов, пять двойных ошибок и два заработанный брейк-пойнта из 11 возможных.

За выход в четвертьфинал турнира в Пекине итальянский теннисист поспорит с победителем пары американца Лёнера Тьена и аргентинца Франсиско Серундоло.