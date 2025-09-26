Скидки
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв — Флавио Коболли, результат матча 26 сентября 2025, счет 0:2, 1-й круг ATP 500 Пекин

Андрей Рублёв проиграл Флавио Коболли в первом круге турнира в Пекине
Комментарии

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вылетел из турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). В первом круге он проиграл Флавио Коболли из Италии (25-й номер рейтинга) со счётом 6:7, 3:6.

Пекин (м). 1-й круг
26 сентября 2025, пятница. 06:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3
7 7 		6
         
Флавио Коболли
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

Матч продолжался 1 час 52 минуты. За это время Рублёв выполнил четыре подачи навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету Коболли пять эйсов, пять двойных ошибок и два заработанный брейк-пойнта из 11 возможных.

За выход в четвертьфинал турнира в Пекине итальянский теннисист поспорит с победителем пары американца Лёнера Тьена и аргентинца Франсиско Серундоло.

Календарь турнира в Пекине (мужчины)
Сетка турнира в Пекине (мужчины)
