Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Якуб Меншик — Миомир Кецманович, результат матча 25 сентября 2025, счет 2:0, 1-й круг ATP 500 Пекин

Якуб Меншик обыграл Миомира Кецмановича и вышел во второй круг турнира в Пекине
Комментарии

19-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В первом круге он одержал победу над Миомиром Кецмановичем из Сербии (46-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:4.

Пекин (м). 1-й круг
26 сентября 2025, пятница. 06:10 МСК
Миомир Кецманович
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик

Матч продолжался 1 час 50 минут. За время матча Меншик выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 17. На счету Кецмановича 10 эйсов, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в четвертьфинал турнира в Пекине чешский теннисист поспорит с победителем пары китайца Цзюнчэн Шана и француза Артура Казо.

Календарь турнира в Пекине (мужчины)
Сетка турнира в Пекине (мужчины)
Материалы по теме
Топ-события пятницы: «Крылья Советов» — «Динамо» в РПЛ, хоккей, теннис и ЧМ по велоспорту
Топ-события пятницы: «Крылья Советов» — «Динамо» в РПЛ, хоккей, теннис и ЧМ по велоспорту
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android