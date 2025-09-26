Якуб Меншик обыграл Миомира Кецмановича и вышел во второй круг турнира в Пекине
19-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В первом круге он одержал победу над Миомиром Кецмановичем из Сербии (46-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:4.
Пекин (м). 1-й круг
26 сентября 2025, пятница. 06:10 МСК
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Якуб Меншик
Я. Меншик
Матч продолжался 1 час 50 минут. За время матча Меншик выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 17. На счету Кецмановича 10 эйсов, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
За выход в четвертьфинал турнира в Пекине чешский теннисист поспорит с победителем пары китайца Цзюнчэн Шана и француза Артура Казо.
