Якуб Меншик обыграл Миомира Кецмановича и вышел во второй круг турнира в Пекине

19-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В первом круге он одержал победу над Миомиром Кецмановичем из Сербии (46-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:4.

Матч продолжался 1 час 50 минут. За время матча Меншик выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 17. На счету Кецмановича 10 эйсов, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в четвертьфинал турнира в Пекине чешский теннисист поспорит с победителем пары китайца Цзюнчэн Шана и француза Артура Казо.