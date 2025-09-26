Полина Кудерметова проиграла Софье Кенин во втором круге «тысячника» в Пекине

В ночь с 25 на 26 сентября мск в столице Китая Пекине завершился матч второго круга женского хардового турнира категории WTA-1000, в котором встретились 76-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова и 26-я в мировом рейтинге Софья Кенин из США (27-й посев). Встреча закончилась победой Кенин в двух партиях — 6:4, 6:2.