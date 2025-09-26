Полина Кудерметова проиграла Софье Кенин во втором круге «тысячника» в Пекине
Поделиться
В ночь с 25 на 26 сентября мск в столице Китая Пекине завершился матч второго круга женского хардового турнира категории WTA-1000, в котором встретились 76-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова и 26-я в мировом рейтинге Софья Кенин из США (27-й посев). Встреча закончилась победой Кенин в двух партиях — 6:4, 6:2.
Комментарии
- 26 сентября 2025
-
07:35
-
07:32
-
07:30
-
05:00
-
00:29
-
00:01
- 25 сентября 2025
-
23:42
-
23:28
-
23:12
-
23:01
-
22:10
-
22:07
-
21:34
-
21:16
-
20:27
-
19:53
-
19:18
-
19:02
-
18:49
-
18:29
-
18:20
-
17:54
-
16:40
-
16:17
-
16:00
-
15:47
-
15:34
-
15:14
-
15:05
-
14:39
-
14:21
-
14:14
-
13:51
-
13:40
-
13:17