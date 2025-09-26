Скидки
Главная Теннис Новости

Полина Кудерметова — Софья Кенин, результат матча 26 сентября, счёт 0:2, 2-й круг WTA-1000 в Пекине

Полина Кудерметова проиграла Софье Кенин во втором круге «тысячника» в Пекине
Комментарии

В ночь с 25 на 26 сентября мск в столице Китая Пекине завершился матч второго круга женского хардового турнира категории WTA-1000, в котором встретились 76-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова и 26-я в мировом рейтинге Софья Кенин из США (27-й посев). Встреча закончилась победой Кенин в двух партиях — 6:4, 6:2.

Пекин (ж). 2-й круг
26 сентября 2025, пятница. 06:10 МСК
Полина Кудерметова
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин
