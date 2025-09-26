Скидки
Лейла Фернандес — Мария Саккари, результат матча 26 сентября, счёт 2:0, 2-й круг WTA-1000 в Пекине

Лейла Фернандес разгромила Марию Саккари и вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Пекине
Комментарии

В ночь с 25 на 26 сентября мск в столице Китая Пекине завершился матч второго круга женского хардового турнира категории WTA-1000, в котором встретились 25-я ракетка мира Лейла Фернандес из Канады (25-й посев) и 56-я в мировом рейтинге гречанка Мария Саккари. Встреча закончилась победой Фернандес в двух партиях — 6:2, 6:0.

Пекин (ж). 2-й круг
26 сентября 2025, пятница. 06:10 МСК
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		0
         
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
