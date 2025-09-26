Лейла Фернандес разгромила Марию Саккари и вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Пекине

В ночь с 25 на 26 сентября мск в столице Китая Пекине завершился матч второго круга женского хардового турнира категории WTA-1000, в котором встретились 25-я ракетка мира Лейла Фернандес из Канады (25-й посев) и 56-я в мировом рейтинге гречанка Мария Саккари. Встреча закончилась победой Фернандес в двух партиях — 6:2, 6:0.