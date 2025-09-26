Камилла Рахимова с «баранкой» уступила Кори Гауфф во втором круге «тысячника» в Пекине

В ночь с 25 на 26 сентября мск в столице Китая Пекине завершился матч второго круга женского хардового турнира категории WTA-1000, в котором встретились 89-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова и третья в мировом рейтинге Кори Гауфф из США (второй посев). Встреча закончилась победой Гауфф в двух партиях — 6:4, 6:0.