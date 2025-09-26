Скидки
Главная Теннис Новости

Самсонова и Меликар-Мартинес пробились во второй круг парного турнира в Пекине




Американская теннисистка Николь Меликар-Мартинес и россиянка Людмила Самсонова вышли во второй круг в парном разряде на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). На старте соревнований они обыграли канадку Габриэлу Дабровски и новозеландку Эрин Рутлифф со счётом 6:3, 1:6, 1:0 [10:8].

Пекин — парный разряд (ж). 1-й круг
26 сентября 2025, пятница. 07:45 МСК
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 0 4
6 		1 1 10
         
Николь Меликар-Мартинес
США
Николь Меликар-Мартинес
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Н. Меликар-Мартинес Л. Самсонова

Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Меликар-Мартинес и Самсонова выполнили две подачи навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из пяти. На счету их соперниц три эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге Меликар-Мартинес и Самсонова сыграют с победительницами матча Магда Линетт (Польша)/Клара Таусон (Дания) — Анна Данилина (Казахстан)/Александра Крунич (Сербия).


