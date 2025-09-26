Самсонова и Меликар-Мартинес пробились во второй круг парного турнира в Пекине
Американская теннисистка Николь Меликар-Мартинес и россиянка Людмила Самсонова вышли во второй круг в парном разряде на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). На старте соревнований они обыграли канадку Габриэлу Дабровски и новозеландку Эрин Рутлифф со счётом 6:3, 1:6, 1:0 [10:8].
Пекин — парный разряд (ж). 1-й круг
26 сентября 2025, пятница. 07:45 МСК
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|0 4
|
|1
|1 10
Николь Меликар-Мартинес
Людмила Самсонова
Н. Меликар-Мартинес Л. Самсонова
Матч продолжался 1 час 18 минут. За это время Меликар-Мартинес и Самсонова выполнили две подачи навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из пяти. На счету их соперниц три эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
Во втором круге Меликар-Мартинес и Самсонова сыграют с победительницами матча Магда Линетт (Польша)/Клара Таусон (Дания) — Анна Данилина (Казахстан)/Александра Крунич (Сербия).
