Главная Теннис Новости

Алекс де Минор повесил «баранку» китайцу в первом круге турнира в Пекине

Алекс де Минор повесил «баранку» китайцу в первом круге турнира в Пекине
Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В первом круге он одержал уверенную победу над местным спортсменом Бу Юньчаокэтэ (89-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:0.

Пекин (м). 1-й круг
26 сентября 2025, пятница. 08:15 МСК
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		0
         
Бу Юньчаокэтэ
Китай
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ

Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. За это время де Минор выполнил 10 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Юньчаокэтэ пять эйсов, три двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал «пятисотнкиа» в Пекине Алекс де Минор поборется с французским теннисистом Артюром Риндеркнешем.

Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
