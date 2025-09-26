Алекс де Минор повесил «баранку» китайцу в первом круге турнира в Пекине
Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В первом круге он одержал уверенную победу над местным спортсменом Бу Юньчаокэтэ (89-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:0.
Пекин (м). 1-й круг
26 сентября 2025, пятница. 08:15 МСК
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ
Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. За это время де Минор выполнил 10 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Юньчаокэтэ пять эйсов, три двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.
За выход в четвертьфинал «пятисотнкиа» в Пекине Алекс де Минор поборется с французским теннисистом Артюром Риндеркнешем.
