Алекс де Минор повесил «баранку» китайцу в первом круге турнира в Пекине

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). В первом круге он одержал уверенную победу над местным спортсменом Бу Юньчаокэтэ (89-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:0.

Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. За это время де Минор выполнил 10 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Юньчаокэтэ пять эйсов, три двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал «пятисотнкиа» в Пекине Алекс де Минор поборется с французским теннисистом Артюром Риндеркнешем.