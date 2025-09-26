Гауфф прокомментировала выступление во втором круге турнира в Пекине

Американская теннисистка, третья ракетка мира Кори Гауфф прокомментировала своё выступление во втором круге открытого чемпионата Китая, где обыграла россиянку Камиллу Рахимову (4:6, 0:6).

— Я довольна своей игрой. Рахимова с самого начала хорошо сыграла, а я привыкала к условиям. Но в целом, я считаю, матч прошёл хорошо.

— Ты рада вернуться сюда? Ведь защищаешь титул чемпионки...

— Очень счастлива! У меня остались хорошие воспоминания с прошлого года. Надеюсь, и этот год запомнится хорошим.

— Ты говорила, что хотела бы посетить Запретный город, чтобы получить благословение. Уже получилось?

— Нет, у меня не было времени. Может быть, завтра. Я хочу сходить на шопинг, поэтому думаю, что сегодня мы посетим какие-нибудь торговые центры, — сказала Гауфф в интервью на корте после матча.

В третьем круге турнира Гауфф сразится с канадкой Лейлой Фернандес.