Теннис Новости

Рыбакина взяла медицинский тайм-аут в матче с Макнелли в Пекине. Она проиграла 2-й сет

Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина испытывает проблемы с локтем по ходу матча первого круга на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Она играет с американкой Кэти Макнелли (90-й номер рейтинга).

Рыбакина взяла медицинский тайм-аут при счёте 5:4 в пользу Макнелли во втором сете. Физиотерапевт массажировал Елене локоть и всю руку.

Пекин (ж). 2-й круг
26 сентября 2025, пятница. 08:25 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 6
5 		6 3
         
Кэти Макнелли
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли

Фото: Кадр из трансляции

На момент написания новости начинается третий сет. Первый выиграла Рыбакина — 7:5, второй остался за Макнелли.

«Тысячник» в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующая чемпионка турнира — американка Кори Гауфф.

