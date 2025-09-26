Рыбакина взяла медицинский тайм-аут в матче с Макнелли в Пекине. Она проиграла 2-й сет

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина испытывает проблемы с локтем по ходу матча первого круга на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Она играет с американкой Кэти Макнелли (90-й номер рейтинга).

Рыбакина взяла медицинский тайм-аут при счёте 5:4 в пользу Макнелли во втором сете. Физиотерапевт массажировал Елене локоть и всю руку.

Фото: Кадр из трансляции

На момент написания новости начинается третий сет. Первый выиграла Рыбакина — 7:5, второй остался за Макнелли.

«Тысячник» в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующая чемпионка турнира — американка Кори Гауфф.