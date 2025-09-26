Рыбакина взяла медицинский тайм-аут в матче с Макнелли в Пекине. Она проиграла 2-й сет
Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина испытывает проблемы с локтем по ходу матча первого круга на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Она играет с американкой Кэти Макнелли (90-й номер рейтинга).
Рыбакина взяла медицинский тайм-аут при счёте 5:4 в пользу Макнелли во втором сете. Физиотерапевт массажировал Елене локоть и всю руку.
Пекин (ж). 2-й круг
26 сентября 2025, пятница. 08:25 МСК
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|3
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Фото: Кадр из трансляции
На момент написания новости начинается третий сет. Первый выиграла Рыбакина — 7:5, второй остался за Макнелли.
«Тысячник» в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующая чемпионка турнира — американка Кори Гауфф.
