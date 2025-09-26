Скидки
Теннис

Елена Рыбакина — Кэти Макнелли, результат матча 26 сентября 2025, счет 2:1, 1-й круг WTA 1000 Пекин

Елена Рыбакина вышла в третий круг «тысячника» в Пекине, в трёх сетах победив Макнелли
Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Во втором круге она одержала победу над американкой Кэти Макнелли (90-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

Пекин (ж). 2-й круг
26 сентября 2025, пятница. 08:25 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 6
5 		6 3
         
Кэти Макнелли
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли

Матч продолжался 2 часа 30 минут. За это время Рыбакина выполнила восемь подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Макнелли два эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в 1/8 финала на «тысячнике» в Пекине Елена Рыбакина поборется с немецкой теннисисткой Евой Лис.

Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
