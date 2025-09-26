Елена Рыбакина вышла в третий круг «тысячника» в Пекине, в трёх сетах победив Макнелли

Чемпионка Уимблдона-2022, 10-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Во втором круге она одержала победу над американкой Кэти Макнелли (90-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 30 минут. За это время Рыбакина выполнила восемь подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Макнелли два эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в 1/8 финала на «тысячнике» в Пекине Елена Рыбакина поборется с немецкой теннисисткой Евой Лис.