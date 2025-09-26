Даниил Медведев с уверенной победы над Норри стартовал на турнире в Пекине
18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). На старте соревнований он обыграл британца Кэмерона Норри (34-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:4.
Пекин (м). 1-й круг
26 сентября 2025, пятница. 10:05 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Кэмерон Норри
К. Норри
Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Медведев выполнил девять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Норри один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.
Во втором круге «пятисотника» в Пекине Даниил Медведев сыграет с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной (20-я ракетка мира).
