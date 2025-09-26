Вероника Кудерметова обыграла Бондарь и вышла в третий круг «тысячника» в Пекине
30-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Во втором круге она одержала победу над представительницей Венгрии Анной Бондарь (96-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.
Пекин (ж). 2-й круг
26 сентября 2025, пятница. 10:10 МСК
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Анна Бондарь
А. Бондарь
Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время Кудерметова выполнила восемь подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. На счету Бондарь четыре эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
За выход в 1/8 финала на «тысячнике» в Пекине Вероника Кудерметова поборется с Мари Боузковой из Чехии.
