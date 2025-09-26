Вероника Кудерметова обыграла Бондарь и вышла в третий круг «тысячника» в Пекине

30-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Во втором круге она одержала победу над представительницей Венгрии Анной Бондарь (96-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время Кудерметова выполнила восемь подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. На счету Бондарь четыре эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в 1/8 финала на «тысячнике» в Пекине Вероника Кудерметова поборется с Мари Боузковой из Чехии.