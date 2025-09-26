Вероника Кудерметова обыграла Бондарь и вышла в третий круг «тысячника» в Пекине

Скидки
Теннис

Вероника Кудерметова — Анна Бондарь, результат матча 26 сентября 2025, счет 2:0, 1-й круг WTA 1000 Пекин



30-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Во втором круге она одержала победу над представительницей Венгрии Анной Бондарь (96-й номер рейтинга) со счётом 7:5, 6:3.

Пекин (ж). 2-й круг
26 сентября 2025, пятница. 10:10 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Анна Бондарь
Венгрия
Анна Бондарь
А. Бондарь

Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время Кудерметова выполнила восемь подач навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. На счету Бондарь четыре эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За выход в 1/8 финала на «тысячнике» в Пекине Вероника Кудерметова поборется с Мари Боузковой из Чехии.

Новости. Теннис
Все новости RSS

