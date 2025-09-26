Португалец Боржеш проиграл пятой ракетке мира Фрицу во втором круге турнира в Токио

Португальский теннисист Нуну Боржеш (51-е место в рейтинге) уступил американцу Тейлору Фрицу (пятая ракетка мира) в матче второго круга открытого чемпионата Японии. Встреча завершилась со счётом 0:2 (5:7, 6:7 (4:7)) и продлилась 1 час 53 минуты.

Во время матча Боржеш выполнил две подачи навылет, допустил шесть двойных ошибок, а также реализовал три брейк-пойнта из пяти. Фриц сделал 14 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 13.

В третьем круге Фриц сразится с американцем Себастьяном Кордой, являющимся 61-й ракеткой мира. Корда во втором круге турнира обыграл японца Со Симабукуро.