Нуну Боржеш — Тейлор Фриц, результат матча 26 сентября 2025, счёт 0:2, 2-й круг ATP 500 Токио

Португалец Боржеш проиграл пятой ракетке мира Фрицу во втором круге турнира в Токио
Комментарии

Португальский теннисист Нуну Боржеш (51-е место в рейтинге) уступил американцу Тейлору Фрицу (пятая ракетка мира) в матче второго круга открытого чемпионата Японии. Встреча завершилась со счётом 0:2 (5:7, 6:7 (4:7)) и продлилась 1 час 53 минуты.

Токио (м). 2-й круг
26 сентября 2025, пятница. 10:10 МСК
Нуну Боржеш
Португалия
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		6 4
7 		7 7
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Во время матча Боржеш выполнил две подачи навылет, допустил шесть двойных ошибок, а также реализовал три брейк-пойнта из пяти. Фриц сделал 14 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 13.

В третьем круге Фриц сразится с американцем Себастьяном Кордой, являющимся 61-й ракеткой мира. Корда во втором круге турнира обыграл японца Со Симабукуро.

Алькарас — о падении в Токио: ощущения от голеностопа были вообще не лучшими, я переживал
