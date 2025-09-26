Португалец Боржеш проиграл пятой ракетке мира Фрицу во втором круге турнира в Токио
Поделиться
Португальский теннисист Нуну Боржеш (51-е место в рейтинге) уступил американцу Тейлору Фрицу (пятая ракетка мира) в матче второго круга открытого чемпионата Японии. Встреча завершилась со счётом 0:2 (5:7, 6:7 (4:7)) и продлилась 1 час 53 минуты.
Токио (м). 2-й круг
26 сентября 2025, пятница. 10:10 МСК
Нуну Боржеш
Н. Боржеш
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Во время матча Боржеш выполнил две подачи навылет, допустил шесть двойных ошибок, а также реализовал три брейк-пойнта из пяти. Фриц сделал 14 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 13.
В третьем круге Фриц сразится с американцем Себастьяном Кордой, являющимся 61-й ракеткой мира. Корда во втором круге турнира обыграл японца Со Симабукуро.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 сентября 2025
-
12:39
-
12:29
-
12:23
-
12:19
-
12:14
-
11:45
-
11:22
-
10:55
-
10:19
-
10:14
-
09:48
-
09:20
-
08:30
-
08:07
-
08:03
-
07:53
-
07:35
-
07:32
-
07:30
-
05:00
-
00:29
-
00:01
- 25 сентября 2025
-
23:42
-
23:28
-
23:12
-
23:01
-
22:10
-
22:07
-
21:34
-
21:16
-
20:27
-
19:53
-
19:18
-
19:02
-
18:49