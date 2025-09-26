Скидки
«Могу играть гораздо лучше». Даниил Медведев оценил победу на старте турнира в Пекине

«Могу играть гораздо лучше». Даниил Медведев оценил победу на старте турнира в Пекине
18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в первом круге на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай) над британцем Кэмероном Норри — 6:3, 6:4.

Пекин (м). 1-й круг
26 сентября 2025, пятница. 10:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

— Вы говорили нам, что на тренировках временами показывали теннис уровня топ-5. Насколько это было заметно сегодня?
— Не совсем, но я играл неплохо. Подавал довольно хорошо, за исключением пары геймов. То же самое было и на приёме, у меня было много возможностей сделать брейк. Думаю, я заслужил победу и по игре, и по статистике. Рад, что прошёл дальше. Я могу играть гораздо, гораздо лучше, но действую шаг за шагом. Сегодня был небольшой шаг вперёд, — сказал Медведев в интервью на корте после матча.

