«Могу играть гораздо лучше». Даниил Медведев оценил победу на старте турнира в Пекине

18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в первом круге на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай) над британцем Кэмероном Норри — 6:3, 6:4.

— Вы говорили нам, что на тренировках временами показывали теннис уровня топ-5. Насколько это было заметно сегодня?

— Не совсем, но я играл неплохо. Подавал довольно хорошо, за исключением пары геймов. То же самое было и на приёме, у меня было много возможностей сделать брейк. Думаю, я заслужил победу и по игре, и по статистике. Рад, что прошёл дальше. Я могу играть гораздо, гораздо лучше, но действую шаг за шагом. Сегодня был небольшой шаг вперёд, — сказал Медведев в интервью на корте после матча.