Главная Теннис Новости

Адриан Маннарино — Александр Бублик, результат матча 26 сентября 2025, счет 2:0, 1-й круг ATP 500 Пекин

Александр Бублик проиграл Адриану Маннарино в первом круге турнира ATP-500 в Пекине
Комментарии

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти во второй круг турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). На старте соревнований он проиграл французу Адриану Маннарино (60-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 2:6.

Пекин (м). 1-й круг
26 сентября 2025, пятница. 11:15 МСК
Адриан Маннарино
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Матч продолжался 1 час. За это время Бублик выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного из трёх заработанных брейк-пойнтов. На счету Маннарино восемь эйсов, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге турнира в Пекине Маннарино сыграет с победителем матча Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия).

