Александр Бублик проиграл Адриану Маннарино в первом круге турнира ATP-500 в Пекине

16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти во второй круг турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). На старте соревнований он проиграл французу Адриану Маннарино (60-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час. За это время Бублик выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного из трёх заработанных брейк-пойнтов. На счету Маннарино восемь эйсов, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге турнира в Пекине Маннарино сыграет с победителем матча Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия).