Александр Бублик проиграл Адриану Маннарино в первом круге турнира ATP-500 в Пекине
16-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти во второй круг турнира категории ATP-500 в Пекине (Китай). На старте соревнований он проиграл французу Адриану Маннарино (60-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 2:6.
Пекин (м). 1-й круг
26 сентября 2025, пятница. 11:15 МСК
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Александр Бублик
А. Бублик
Матч продолжался 1 час. За это время Бублик выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного из трёх заработанных брейк-пойнтов. На счету Маннарино восемь эйсов, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
Во втором круге турнира в Пекине Маннарино сыграет с победителем матча Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия).
