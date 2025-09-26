Паула Бадоса выиграла первый матч с июня и вышла в третий круг «тысячника» в Пекине
18-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Во втором круге она одержала победу над хорваткой Антонией Ружич (80-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:2).
Пекин (ж). 2-й круг
26 сентября 2025, пятница. 10:40 МСК
Антония Ружич
А. Ружич
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 2
|
|7 7
Паула Бадоса
П. Бадоса
Бадоса выиграла матч на турнире WTA впервые с июня. Она пропустила ряд турниров после Уимблдона из-за травмы.
Матч продолжался 1 час 36 минут. За это время Бадоса выполнила семь подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Ружич один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
В третьем круге Пекина Паула Бадоса сыграет с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Сорана Кырстя (Румыния).
