Паула Бадоса выиграла первый матч с июня и вышла в третий круг «тысячника» в Пекине

18-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Во втором круге она одержала победу над хорваткой Антонией Ружич (80-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:2).

Бадоса выиграла матч на турнире WTA впервые с июня. Она пропустила ряд турниров после Уимблдона из-за травмы.

Матч продолжался 1 час 36 минут. За это время Бадоса выполнила семь подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Ружич один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В третьем круге Пекина Паула Бадоса сыграет с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Сорана Кырстя (Румыния).