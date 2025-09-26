Скидки
Жасмин Паолини — Анастасия Севастова, результат матча 26 сентября 2025, счет 2:0, 2-й круг WTA 1000 Пекин

Паолини легко обыграла Севастову во втором круге турнира WTA-1000 в Пекине
Комментарии

Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче второго круга она одержала уверенную победу над Анастасией Севастовой из Латвии (221-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3.

Пекин (ж). 2-й круг
26 сентября 2025, пятница. 11:15 МСК
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Анастасия Севастова
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова

Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Паолини выполнила три подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Севастовой один эйс, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи заработанных.

В третьем круге «тысячника» в Пекине Жасмин Паолини сыграет с американкой Софьей Кенин.

Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
