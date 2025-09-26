Паолини легко обыграла Севастову во втором круге турнира WTA-1000 в Пекине
Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче второго круга она одержала уверенную победу над Анастасией Севастовой из Латвии (221-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3.
Пекин (ж). 2-й круг
26 сентября 2025, пятница. 11:15 МСК
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Анастасия Севастова
А. Севастова
Матч продолжался 1 час 11 минут. За это время Паолини выполнила три подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Севастовой один эйс, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи заработанных.
В третьем круге «тысячника» в Пекине Жасмин Паолини сыграет с американкой Софьей Кенин.
