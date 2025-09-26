Рахимова и Зигемунд обыграли Го и Панову в первом круге парного турнира в Пекине
Российская теннисистка Камилла Рахимова и немка Лаура Зигемунд вышли во второй круг турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) в парном разряде. На старте соревнований они обыграли китайско-российский дуэт Ханьюй Го/Александра Панова со счётом 6:4, 7:6 (8:6).
Пекин — парный разряд (ж). 1-й круг
26 сентября 2025, пятница. 11:15 МСК
Ханьюй Го
Александра Панова
Х. Го А. Панова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 6
|
|7 8
Камилла Рахимова
Лаура Зигемунд
К. Рахимова Л. Зигемунд
Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время Рахимова и Зигемунд не выполнили подач навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из девяти. На счету Го и Пановой три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Во втором круге Рахимова и Зигемунд сыграют с победительницами матча Майя Джойнт (Австралия)/Кэти Макнелли (США) — Эри Ходзуми (Япония)/Фансянь У (Китай).
