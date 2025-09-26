Рахимова и Зигемунд обыграли Го и Панову в первом круге парного турнира в Пекине

Российская теннисистка Камилла Рахимова и немка Лаура Зигемунд вышли во второй круг турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) в парном разряде. На старте соревнований они обыграли китайско-российский дуэт Ханьюй Го/Александра Панова со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время Рахимова и Зигемунд не выполнили подач навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из девяти. На счету Го и Пановой три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Во втором круге Рахимова и Зигемунд сыграют с победительницами матча Майя Джойнт (Австралия)/Кэти Макнелли (США) — Эри Ходзуми (Япония)/Фансянь У (Китай).