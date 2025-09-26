Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Го / Панова — Рахимова / Зигемунд, результат матча 26 сентября 2025, счет 0:2, 1-й круг WTA 1000 Пекин

Рахимова и Зигемунд обыграли Го и Панову в первом круге парного турнира в Пекине
Комментарии

Российская теннисистка Камилла Рахимова и немка Лаура Зигемунд вышли во второй круг турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) в парном разряде. На старте соревнований они обыграли китайско-российский дуэт Ханьюй Го/Александра Панова со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

Пекин — парный разряд (ж). 1-й круг
26 сентября 2025, пятница. 11:15 МСК
Ханьюй Го
Китай
Ханьюй Го
Александра Панова
Россия
Александра Панова
Х. Го А. Панова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 6
6 		7 8
         
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
К. Рахимова Л. Зигемунд

Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время Рахимова и Зигемунд не выполнили подач навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из девяти. На счету Го и Пановой три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Во втором круге Рахимова и Зигемунд сыграют с победительницами матча Майя Джойнт (Австралия)/Кэти Макнелли (США) — Эри Ходзуми (Япония)/Фансянь У (Китай).

Материалы по теме
Александрова в сете от поражения в Пекине. Медведев уже победил, а Рублёв уступил. LIVE!
Live
Александрова в сете от поражения в Пекине. Медведев уже победил, а Рублёв уступил. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android