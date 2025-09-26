Карлос Алькарас продолжает испытывать боль в лодыжке, он пропустил тренировку в Токио

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас пропустил тренировку на турнире ATP-500 в Токио (Япония) из-за боли в лодыжке.

Напомним, испанец упал во время матча первого круга с аргентинцем Себастьяном Баэсом и повредил ногу. Он всё равно одержал уверенную победу со счётом 6:4, 6:2 и вышел во второй круг.

По информации Marca, Алькарас решил дать себе выходной и восстанавливается под присмотром своего физиотерапевта.

Матч Карлоса Алькараса во втором круге Токио запланирован на субботу, 27 сентября. Карлос сыграет с бельгийцем Зизу Бергсом.