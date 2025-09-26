Карлос Алькарас продолжает испытывать боль в лодыжке, он пропустил тренировку в Токио
Поделиться
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас пропустил тренировку на турнире ATP-500 в Токио (Япония) из-за боли в лодыжке.
Напомним, испанец упал во время матча первого круга с аргентинцем Себастьяном Баэсом и повредил ногу. Он всё равно одержал уверенную победу со счётом 6:4, 6:2 и вышел во второй круг.
Токио (м). 1-й круг
25 сентября 2025, четверг. 12:20 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Себастьян Баэс
С. Баэс
По информации Marca, Алькарас решил дать себе выходной и восстанавливается под присмотром своего физиотерапевта.
Матч Карлоса Алькараса во втором круге Токио запланирован на субботу, 27 сентября. Карлос сыграет с бельгийцем Зизу Бергсом.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 сентября 2025
-
14:16
-
14:15
-
14:06
-
13:50
-
13:42
-
13:09
-
12:39
-
12:29
-
12:23
-
12:19
-
12:14
-
11:45
-
11:22
-
10:55
-
10:19
-
10:14
-
09:48
-
09:20
-
08:30
-
08:07
-
08:03
-
07:53
-
07:35
-
07:32
-
07:30
-
05:00
-
00:29
-
00:01
- 25 сентября 2025
-
23:42
-
23:28
-
23:12
-
23:01
-
22:10
-
22:07
-
21:34