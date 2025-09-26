Скидки
Главная Теннис Новости

Барбора Крейчикова — Екатерина Александрова, результат матча 26 сентября 2025, счет 2:0, 2-й круг WTA 1000 Пекин

Екатерина Александрова проиграла Барборе Крейчиковой во втором круге турнира в Пекине
Комментарии

11-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Во втором круге она проиграла Барборе Крейчиковой из Чехии (34-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 2:6.

Пекин (ж). 2-й круг
26 сентября 2025, пятница. 12:40 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Матч продолжался 1 час 26 минут. За это время Александрова выполнила одну подачу навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из шести. На счету Крейчиковой четыре эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В третьем круге «тысячника» в Пекине Барбора Крейчикова сыграет с американской теннисисткой Маккартни Кесслер.

