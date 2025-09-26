12-я ракетка мира Рууд обыграл итальянца Берреттини в матче второго круга турнира в Токио

Норвежский теннисист Каспер Рууд, занимающий 12-е место в мировом рейтинге, обыграл итальянца Маттео Берреттини (58-я ракетка мира) в матче второго круга открытого чемпионата Японии. Встреча завершилась со счётом 2:0 (7:6(7:4), 6:2). Соперники провели на корте 1 час 38 минут.

Во время матча Рууд сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх. Маттео Берреттини выполнил 11 подач навылет, сделал три двойные ошибки, а также не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В третьем круге Каспер Рууд сыграет с представителем Австралии Александаром Вукичем (79-я ракетка мира), который обыграл во втором круге немца Даниэля Альтмайера.