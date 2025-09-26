Аманда Анисимова уверенно обыграла Бултер и вышла в третий круг «тысячника» в Пекине
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Во втором круге она одержала победу над представительницей Великобритании Кэти Бултер (54-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3.
Пекин (ж). 2-й круг
26 сентября 2025, пятница. 12:50 МСК
Кэти Бултер
К. Бултер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Анисимова выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Бултер два эйса, семь двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.
В третьем круге турнира в Пекине Анисимова сыграет с победительницей матча между двумя китаянками Ван Синьюй — Чжан Шуай.
