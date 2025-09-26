Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кэти Бултер — Аманда Анисимова, результат матча 26 сентября 2025, счет 0:2, 2-й круг WTA 1000 Пекин

Аманда Анисимова уверенно обыграла Бултер и вышла в третий круг «тысячника» в Пекине
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Во втором круге она одержала победу над представительницей Великобритании Кэти Бултер (54-й номер рейтинга) со счётом 6:1, 6:3.

Пекин (ж). 2-й круг
26 сентября 2025, пятница. 12:50 МСК
Кэти Бултер
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Анисимова выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Бултер два эйса, семь двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.

В третьем круге турнира в Пекине Анисимова сыграет с победительницей матча между двумя китаянками Ван Синьюй — Чжан Шуай.

Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
Материалы по теме
Александрова проиграла в Пекине чемпионке ТБШ. Медведев победил, а Рублёв уступил. LIVE!
Live
Александрова проиграла в Пекине чемпионке ТБШ. Медведев победил, а Рублёв уступил. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android