Теннис

31-я ракетка мира Таллон Грикспор проиграл седьмой матч подряд на турнирах ATP



31-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор потерпел седьмое поражение кряду в матчах одиночного разряда на турнирах ATP. В первом круге соревнований категории ATP-500 он проиграл французу Корентену Муте (37-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 5:7.

Пекин (м). 1-й круг
26 сентября 2025, пятница. 11:35 МСК
Корентен Муте
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
4 		5
         
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

В последний раз Грикспор выигрывал матч в середине июля на грунтовом турнире в шведском Бостаде. В нынешнем сезоне 29-летний Таллон победил на травяном турнире на Мальорке (Испания) и проиграл в финале грунтового турнира в Марракеше (Марокко).

Во втором круге «пятисотника» в Пекине Корентен Муте сыграет с победителем матча Лоренцо Сонего (Италия) — Александр Зверев (Германия).

