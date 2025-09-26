31-я ракетка мира Таллон Грикспор проиграл седьмой матч подряд на турнирах ATP
31-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор потерпел седьмое поражение кряду в матчах одиночного разряда на турнирах ATP. В первом круге соревнований категории ATP-500 он проиграл французу Корентену Муте (37-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 5:7.
Пекин (м). 1-й круг
26 сентября 2025, пятница. 11:35 МСК
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
В последний раз Грикспор выигрывал матч в середине июля на грунтовом турнире в шведском Бостаде. В нынешнем сезоне 29-летний Таллон победил на травяном турнире на Мальорке (Испания) и проиграл в финале грунтового турнира в Марракеше (Марокко).
Во втором круге «пятисотника» в Пекине Корентен Муте сыграет с победителем матча Лоренцо Сонего (Италия) — Александр Зверев (Германия).
