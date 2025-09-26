Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Присцилла Хон — Елена Остапенко, результат матча 26 сентября 2025, счет 2:0, 2-й круг WTA 1000 Пекин

Елена Остапенко в двух сетах проиграла 108-й ракетке мира во втором круге турнира в Пекине
Комментарии

24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай) в одиночном разряде. Во втором круге она потерпела поражение от австралийки Присциллы Хон (108-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 2:6.

Пекин (ж). 2-й круг
26 сентября 2025, пятница. 13:40 МСК
Присцилла Хон
Австралия
Присцилла Хон
П. Хон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Остапенко выполнила одну подачу навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Хон два эйса, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи.

В третьем круге «тысячника» в Пекине Присцилла Хон сыграет с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) — Кэти Волынец (США).

Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
Материалы по теме
Александрова проиграла в Пекине чемпионке ТБШ. Медведев победил, а Рублёв уступил. LIVE!
Live
Александрова проиграла в Пекине чемпионке ТБШ. Медведев победил, а Рублёв уступил. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android