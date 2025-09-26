Елена Остапенко в двух сетах проиграла 108-й ракетке мира во втором круге турнира в Пекине
24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай) в одиночном разряде. Во втором круге она потерпела поражение от австралийки Присциллы Хон (108-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 2:6.
Пекин (ж). 2-й круг
26 сентября 2025, пятница. 13:40 МСК
Присцилла Хон
П. Хон
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Матч продолжался 1 час 17 минут. За это время Остапенко выполнила одну подачу навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Хон два эйса, две двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи.
В третьем круге «тысячника» в Пекине Присцилла Хон сыграет с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) — Кэти Волынец (США).
