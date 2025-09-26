Турнир АТР-500 в Токио, 2025 год: результаты игрового дня 26 сентября

В пятницу, 26 сентября, состоялись матчи второго круга турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Теннис. Турнир ATP-500 в Токио (Япония). Второй круг. Результаты 26 сентября:

Александар Вукич (Австралия) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 6:4, 6:2;

Со Симабукуро (Япония) — Себастьян Корда (США) — 1:6, 4:6;

Нуну Боржеш (Португалия) — Тейлор Фриц (США) — 5:7, 6:7 (4:7);

Каспер Рууд (Норвегия) — Маттео Берреттини (Италия) — 7:6 (7:4), 6:2.

Действующим чемпионом турнира является французский теннисист Артюр Фис. Открытый чемпионат Японии завершится во вторник, 30 сентября.