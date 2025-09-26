Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир АТР-500 в Токио, 2025 год: результаты игрового дня 26 сентября

Турнир АТР-500 в Токио, 2025 год: результаты игрового дня 26 сентября
Комментарии

В пятницу, 26 сентября, состоялись матчи второго круга турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Теннис. Турнир ATP-500 в Токио (Япония). Второй круг. Результаты 26 сентября:

  • Александар Вукич (Австралия) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 6:4, 6:2;
  • Со Симабукуро (Япония) — Себастьян Корда (США) — 1:6, 4:6;
  • Нуну Боржеш (Португалия) — Тейлор Фриц (США) — 5:7, 6:7 (4:7);
  • Каспер Рууд (Норвегия) — Маттео Берреттини (Италия) — 7:6 (7:4), 6:2.

Действующим чемпионом турнира является французский теннисист Артюр Фис. Открытый чемпионат Японии завершится во вторник, 30 сентября.

Календарь турнира в Токио
Сетка турнира в Токио
Материалы по теме
12-я ракетка мира Рууд обыграл итальянца Берреттини в матче второго круга турнира в Токио
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android