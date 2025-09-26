Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-500 в Токио, 2025 год: расписание матчей 27 сентября

Турнир ATP-500 в Токио, 2025 год: расписание матчей 27 сентября
Комментарии

В субботу, 27 сентября, в Токио (Япония) пройдёт четвёртый игровой день турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир ATP-500, Токио, второй круг. Расписание на 27 сентября (время — московское)

  • 5:00. Дженсон Бруксби (США) — Лучано Дардери (Италия);
  • 6:30. Брэндон Накашима (США) — Мартон Фучович (Венгрия);
  • 10:00. Итан Куинн (США) — Хольгер Руне (Дания);
  • 11:30. Карлос Алькарас (Испания) — Зизу Бергс (Бельгия).

Действующим чемпионом турнира является французский теннисист Артюр Фис, в прошлогоднем финале обыгравший соотечественника Уго Умбера. Открытый чемпионат Японии завершится во вторник, 30 сентября.

Календарь турнира в Токио
Сетка турнира в Токио
Материалы по теме
Турнир АТР-500 в Токио, 2025 год: результаты игрового дня 26 сентября
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android