Турнир ATP-500 в Токио, 2025 год: расписание матчей 27 сентября

В субботу, 27 сентября, в Токио (Япония) пройдёт четвёртый игровой день турнира категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир ATP-500, Токио, второй круг. Расписание на 27 сентября (время — московское)

5:00. Дженсон Бруксби (США) — Лучано Дардери (Италия);

6:30. Брэндон Накашима (США) — Мартон Фучович (Венгрия);

10:00. Итан Куинн (США) — Хольгер Руне (Дания);

11:30. Карлос Алькарас (Испания) — Зизу Бергс (Бельгия).

Действующим чемпионом турнира является французский теннисист Артюр Фис, в прошлогоднем финале обыгравший соотечественника Уго Умбера. Открытый чемпионат Японии завершится во вторник, 30 сентября.